В Свердловской области за 9 февраля потушили 12 пожаров

За прошедшее воскресенье, 9 февраля, на территории Свердловской области ликвидировали 12 пожаров, 41% произошел в жилом секторе, сообщили в региональном МЧС. Также спасатели реагировали на пять ДТП, в результате которых пострадали девять человек и один погиб — четверо были спасены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

40% возгораний были вызваны коротким замыканием электропроводки: например, в Нижнем Тагиле на улице Шевченко сгорел легковой автомобиль. Пожар на площади 4 кв. м ликвидировали в течение двух минут, привлекая девять пожарных и две единицы техники. В Екатеринбурге на улице Фрезеровщиков горел электрощит в квартире, возгорание на площади 1 кв. м было потушено жителями до прибытия пожарных.

Неосторожное обращение с огнем стало причиной 16% пожаров. Так, в Екатеринбурге на Сибирском тракте в СНТ «Колос» горело неэксплуатируемое строение на площади 20 кв. м, тушение заняло 11 минут и потребовало участия 10 пожарных и трех единиц техники. В поселке Лосиный на улице Саши Мичаева сгорело неиспользуемое здание на площади 80 кв. м, для его тушения потребовалось семь пожарных и три единицы техники, а время на ликвидацию возгорания составило 19 минут.

Причины остальных пожаров устанавливают пожарные дознаватели.

Напомним, накануне сотрудники МЧС ликвидировали пожар на территории автосервиса на улице Кислородная, 7Л в Екатеринбурге — быстрому распространению огня способствовало наличие легковоспламеняющихся и горючих жидкостей на территории объекта.

Ирина Пичурина