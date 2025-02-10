В Кировском районе жители некоторых домов останутся без водоснабжения с 12 по 14 февраля. Об этом сообщает МУП «Водоканал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жители Кировского района Казани на двое суток останутся без воды

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Жители Кировского района Казани на двое суток останутся без воды

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

«В связи с подключением переложенного аварийного участка водопровода по ул. Боевая к централизованным сетям водоснабжения с 01:00 12 февраля до 09:00 14 февраля будет отключена вода по нескольким адресам Кировского района, а также может быть слабый напор и кратковременные перебои в подаче воды в части Вахитовского и Приволжского районов», — сказано в сообщении.

Список адресов, по которым будет ограничена подача воды, можно посмотреть на сайте МУП «Водоканал».

Ранее сообщалось об отключении водоснабжения в 12 домах Приволжского района с 11 по 12 февраля.

Дарья Сайфиева