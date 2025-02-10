Гурманские будни

Богемная жизнь

Santi — новое бистро «на второй линии» Патриков, которое показывает район с нового ракурса и напоминает парижские места новой волны. Получилось стопроцентное отражение духа современного Парижа, его легкости, загадочности и богемной роскоши, за которую так любят этот город. Забудьте все, что вы знаете о традиционном парижском бистро: здесь нет места стереотипам. Заведение, открытое Lucky Group, вобрало в себя все лучшее из современного Парижа, сочетая элегантность и изысканность с необычной, почти игривой простотой. Здесь не ощущается тяжести старинных интерьеров, наоборот, Santi предлагает пространство, в котором каждый элемент продуман и актуален. Казалось бы, нарочито простые детали — тонкие занавески на окнах или свечи в латунных подсвечниках — скрывают в себе тот самый парижский флер. В интерьере, разработанном британцем Джоном Уиланом, уже десять лет работающим в Париже, вы почувствуете атмосферу современных парижских заведений, таких как ресторан Sugaar или L`Avenue.

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Меню, составленное шефами Александром Штепом и Никитой Никитиным, при всей минималистичной подаче отражает глобальные гастрономические влияния. Оно продуманное, аккуратное и так же далеко от классической кухни Франции, как и интерьер. Авторское, но абсолютно понятное, космополитичное, с прочной основой и умением шефов сочетать ингредиенты. Под шампанское от виноделов новой волны здесь идут закуски, такие как хрустящие трюфельные крокеты или три кусочка макрели, которые подаются на миндальном соусе с чимичурри, а отдельно — подсушенный багет с оливковым маслом. Карпаччо из говядины сервируют с тонкой стружкой фуа-гра, предварительно запеченного, а затем натертого на мелкой терке. Салат «Цезарь» в версии, в которой салатные листья подаются с лангустинами, слегка обжаренными на топленом масле нуазет, что придает салату нежный фундучный аромат. Оттеняет его освежающая, чуть кисловатая цитрусовая заправка.

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Итальянскую мелкую пасту орзо с осьминогом готовят на бульоне из осьминога с перцем рамиро и оливками. Филе миньон подают с трюфельным соусом, черными лисичками, кремом из фундучной пасты и жареным сельдереем. На десерт — цитрусовый сорбет с кусочками цитрусов, к которому рекомендуют взять портвейн. Барная карта с коктейлями, которые точно не оставят равнодушными,— это продолжение философии минимализма с авторскими акцентами. Вкус раскрывается за счет ингредиентов, например в оригинальном коктейле Skinny Bellini с гевюрцтраминером и белым перцем.

Малый Козихинский переулок, дом 8/18 Ежедневно, с 12:00 до 0:00

«С севера на юг»: ужин в четыре руки в Locanda

12 февраля ресторан Locanda примет гастроли бренд-шефа петербургского ресторана Fresa Сергея Постникова. Он вместе с шеф-поваром Locanda Мануэле Кроче Антонио представит меню, объединяющее гастрономические традиции северной и южной Италии. Ужин получил название «Storia d`Amore: с севера на юг»: и про любовь к Италии, и про кулинарный диалог ее «полюсов». В самой Италии, как известно, нет понятия «итальянская кухня» — только кухни отдельных областей, и именно их шефы покажут гостям. За юг отвечает Сергей Постников: его ресторан Fresa носит фамилию владельца Антонио Фрезы, который родился в Апулии. Мануэле Кроче Антонио, в свою очередь, родом из Милана и представит северные традиции. В этой паре угадывается и российская параллель — Санкт-Петербург и Москва, их разные ритмы и характеры.

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Меню ужина построено как череда гастрономических дуэтов. В старте — карпаччо из тунца с томатным соком и каперсами от Постникова и крокеты из оссобуко с шафрановым соусом от Мануэле. Следующая пара: орекьетте с рагу из осьминога сменит ризотто с таледжио, уткой и свекольной пудрой. Основное блюдо за Fresa — филе миньон с запеченным фенхелем и пармезаном. Завершит вечер торта делле роза с соусом сабайон, десертная классика Ломбардии. Стоимость участия: 7,5 тыс. руб.

Малая Никитская улица, дом 24, строение 4 Сбор гостей в 19:00, начало ужина в 19:30

Ольга Карпова