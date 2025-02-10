В зоне ЧС на Кубани не обнаружили опасных веществ в воде и рыбе

Роспотребнадзор не выявил отклонений в пробах воздуха, питьевой и водопроводной воды, взятых в ходе исследования экологической обстановки в зоне ЧС на Кубани. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ

Эксперты продолжают контролировать содержание потенциально опасных веществ в морской продукции Черного моря. В лабораториях проверяют рыбу и аквакультуры, включая устрицы и мидии.

Превышений допустимых норм не зафиксировали. Единственным исключением стало повышенное содержание нефтепродуктов в морской воде и прибрежном песке.

Для усиления контроля безопасности рыбной продукции Роспотребнадзор сотрудничает с Росрыболовством. Ведомства обмениваются информацией об исследованиях, отборе проб и результатах лабораторных тестов на содержание вредных веществ.

Мониторинг проводится в 35 контрольных точках. Специалисты выполнили около 7 тыс. исследований воздуха и воды, а также более 1,2 тыс. проверок морепродуктов.

Нурий Бзасежев