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Экопромпарк в Крымском районе построят рядом с КПО «Анапа»

Строить экопромышленный парк в Крымском районе Краснодарского края будут рядом с комплексом по обращению с отходами (КПО) «Анапа». Как сообщают «Ведомости Юг» со ссылкой на компанию «Экоцифра», отвечающую за проекты экопромышленных парков в стране, сроки сдачи проектов связаны друг с другом.

Строительство экопромпарка перенесли на 2027 год. Потенциальными резидентами станут предприятия, получающие вторичное сырье от КПО «Анапа».

Парк должны были построить в Варениковском сельском поселении до 2024 года. Но сроки перенесли. Площадь земельного участка, на котором будет объект, составит 10 га. В мае прошлого года пресс-служба Российского экологического оператора сообщила, что министерство ТЭК и ЖКХ Краснодарского края и Региональный оператор — КК подписали концессионное соглашение по строительству мусоросортировочного комплекса в Анапе. Ввести его в эксплуатацию планируют в 2026–2027 годах. Объем инвестиций запланирован на уровне 4,1 млрд руб.

Татьяна Ручкина

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