В международном аэропорту Казани из-за тумана задерживаются четыре авиарейса. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании Nordwind Airlines.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В аэропорту Казани задержаны четыре рейса из-за тумана

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ В аэропорту Казани задержаны четыре рейса из-за тумана

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В воздушной гавани перенесли вылет рейсов:

N4-758 Барнаул — Казань,

N4-740 Красноярск — Казань,

N4-1410 Худжанд — Казань,

N4-247 Санкт-Петербург — Казань.

Как сообщает авиакомпания, пассажирам задержанных рейсов предоставят услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами.

Ранее Гидрометцентр Татарстана предупредил, что утром и днем в Татарстане местами сохранится туман.

Диана Соловьёва