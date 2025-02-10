В аэропорту Казани задержаны четыре рейса из-за тумана
В международном аэропорту Казани из-за тумана задерживаются четыре авиарейса. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании Nordwind Airlines.
В аэропорту Казани задержаны четыре рейса из-за тумана
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
В воздушной гавани перенесли вылет рейсов:
N4-758 Барнаул — Казань,
N4-740 Красноярск — Казань,
N4-1410 Худжанд — Казань,
N4-247 Санкт-Петербург — Казань.
Как сообщает авиакомпания, пассажирам задержанных рейсов предоставят услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами.
Ранее Гидрометцентр Татарстана предупредил, что утром и днем в Татарстане местами сохранится туман.