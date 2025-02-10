В Казани закрыли стоматологию из-за санитарных нарушений
В Казани, в поселке Константиновка, временно закрыли организацию «Семейный стоматолог» из-за нарушений требований санитарного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора Татарстана.
Стоматология находится на ул. Заречная, д. 3Б. Сотрудники Управления Роспотребнадзора выявили следующие нарушения:
- в помещениях стоматологии нет вестибюльной группы и туалета;
- помещения размещены не в отдельном блоке;
- гардероб для верхней одежды пациентов находится в кабинете приема врача, где лечат пациентов и стерилизуют инструменты.
Также были выявлены дефекты в отделке помещений. Инженерные сети не проложены в закрытых коробах. В помещениях используется мебель с ненадлежащим покрытием, элементы потолков не зафиксированы без возможности сдвигания.
На юридическое лицо составили протоколы об административном правонарушении и о временном запрете деятельности, кабинет приема врача опечатали. Организацию «Семейный стоматолог» закрыли на 60 суток.