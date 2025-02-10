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Бывший чиновник Минсельхоза не смог уйти из липецкого СИЗО на СВО

Липецкое УФСБ не рекомендовало бывшего руководителя департамента Минсельхоза Олега Донских для поступления на службу в часть, участвующую в СВО. Его защита пытается обжаловать это решение. Экс-чиновник подал такое ходатайство из липецкого СИЗО, где находится по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы).

Олег Донских

Олег Донских

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Олег Донских

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Кроме того, на днях Липецкий облсуд отклонил жалобу адвокатов на очередное продление меры пресечения для Олега Донских. В конце декабря Советский райсуд Липецка решил, что фигурант должен пробыть под стражей как минимум до 24 февраля.

О задержании экс-чиновника стало известно в июне 2024 года. По версии МВД, он причастен к хищению через подконтрольные фирмы кредитов Россельхозбанка и средств «Росагролизинга» на 2 млрд руб. в сумме, выделенных в 2007–2008 годах для строительства и оснащения спиртзавода, элеватора и молочной фермы в Липецкой и Рязанской областях. После задержания в полиции сообщали, что Олег Донских находился в розыске с 2012 года.

Впоследствии выяснилось, что под стражу фигуранта отправили совсем по другому делу — возбужденному липецкой полицией в 2014 году по фактам хищения средств «Росагролизинга» группой компаний, заключивших с ним договоры в 2008–2009 годах. Общая сумма ущерба составила 269 млн руб. В рамках этого расследования Олег Донских был объявлен в розыск в конце 2017 года.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ».

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