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В Сочи потушили пожар в частном доме и хозпостройке

В ночь на 10 февраля в Адлерском районе Сочи потушили пожар в двух объектах. На улице Чкалова загорелась кровля одноэтажного жилого дома, после чего огонь перекинулся на хозпостройку, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Сообщение о пожаре поступило диспетчеру в 03:18 по мск. Через минуту к месту были незамедлительно направлены спасатели.

Прибывшие пожарные установили, что площадь возгорания составила 130 кв. м. Пламя удалось ликвидировать почти за час.

На месте работали семь сотрудников спасательной службы и две единицы техники. Пострадавших нет. Причины происшествия выясняются.

Нурий Бзасежев

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