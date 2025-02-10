В Сочи потушили пожар в частном доме и хозпостройке

В ночь на 10 февраля в Адлерском районе Сочи потушили пожар в двух объектах. На улице Чкалова загорелась кровля одноэтажного жилого дома, после чего огонь перекинулся на хозпостройку, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Сообщение о пожаре поступило диспетчеру в 03:18 по мск. Через минуту к месту были незамедлительно направлены спасатели.

Прибывшие пожарные установили, что площадь возгорания составила 130 кв. м. Пламя удалось ликвидировать почти за час.

На месте работали семь сотрудников спасательной службы и две единицы техники. Пострадавших нет. Причины происшествия выясняются.

Нурий Бзасежев