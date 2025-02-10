39% казанцев одобряют регистрацию через Госуслуги продавцов на маркетплейсах

39% жителей Казани поддержали идею регистрации продавцов на маркетплейсах через Госуслуги. Об этом рассказали в исследовании сервиса SuperJob.

33% респондентов высказались против идеи: опрошенные считают, что государство не должно вмешиваться в работу частного бизнеса. 28% казанцев затруднились с ответом.

Мужчины чаще женщин поддерживают регистрацию продавцов через Госуслуги. С идеей больше соглашались жители Казани в возрасте от 35 до 45 лет, чем молодежь и люди старше 45 лет. Инициативу чаще поддерживали с доходом от 50 до 100 тыс. руб. (45%).

Поправки к законам «О связи», «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» об обязательной регистрации пользователей маркетплейсов подготовило Правительство России.

Диана Соловьёва