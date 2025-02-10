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Жителей Кубани предупредили о схемах мошенничества перед 14 февраля

Перед Днем всех влюбленных на Кубани зафиксировали рост случаев мошенничества, связанных с подарками и знакомствами. В ГУ МВД России по Краснодарскому краю предупредили о популярных схемах обмана в преддверии 14 февраля.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как отметили в ведомстве, наиболее часто аферисты используют сайты знакомств и соцсети. Злоумышленники создают фейковые аккаунты, развивают романтические переписки и убеждают жертв в искренних чувствах, после чего просят деньги на подарок или поездку. Получив средства, мошенники перестают выходить на связь.

Еще один распространенный способ — фальшивые интернет-магазины. Партнеры заказывают подарки и цветы на подобных сайтах и вводят личные данные, из-за чего теряют деньги. Также аферисты выдают себя за курьеров, требуя от получателей «сюрприза» ввести код из сообщения, после чего получают доступ к банковским счетам.

В полиции призвали жителей быть внимательными и тщательно проверять информацию.

Анна Гречко

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