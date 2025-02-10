В Челябинской области зарплаты в сфере ритейла выросли за год на 44%

За 2024 год зарплаты в сфере ритейла в Челябинской области существенно выросли. Медианное жалованье продавцов-консультантов увеличилось на 44%, до 49,5 тыс. руб., грузчиков — на 38%, до 55 тыс. руб., а товароведов — на 28%, до 57,5 тыс. руб., сообщает пресс-служба портала «Зарплата.ру».

Изменилась в сфере ритейла и структура вакансий. Если в 2024 году 68% предложений предполагали полный рабочий день, то в 2025 году их доля снизилась уже до 44%. Вакансий с частичной занятостью стало 40% вместо 16%. При этом со стороны соискателей наибольшим спросом пользовались именно такие предложения. Количество откликов по ним выросло на 96%.

Виталина Ярховска