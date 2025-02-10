9 февраля в ДТП в Казани пострадал один человек

За прошедшие сутки в Казани зафиксировали аварию, в которой пострадал человек. Об этом сообщает Госавтоинспекция Казани.

Инцидент произошел в результате столкновения двух автомобилей. Один из водителей получил травмы.

Всего за сутки поступило 102 сообщения об авариях, 25 из которых зарегистрировано с материальным ущербом.

На дорогах задержали 7 водителей в состоянии алкогольного опьянения и 3 автомобилистов без прав. В отделы полиции доставлены 2 человека.

Ранее сообщалось, что в ДТП в Татарстане 8 февраля погиб человек.

Дарья Сайфиева