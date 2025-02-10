На Кубани 10 февраля прогнозируют похолодание до -13 градусов

На Кубани 10 февраля прогнозируют ухудшение погодных условий. Согласно данным Краснодарского ЦГМС, в ночные часы температура воздуха в отдельных районах региона опустится до -10...-13 градусов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В среднем по краю похолодает до -4...-9 градусов. Днем прогнозируют температурные колебания от -2 до +3 градусов, а на юге Кубани ожидается потепление до +5 градусов.

Ветер усилится до 6-11 м/с с порывами 12-14 м/с, ночью местами до 15-18 м/с. На Черноморском побережье норд-ост достигнет 9-14 м/с с порывами 15-20 м/с.

В Новороссийске скорость ветра днем составит 21-26 м/с, а ночью — 25-30 м/с. В Краснодаре синоптики прогнозируют переменную облачность, ночную температуру -5 градусов и дневную до +5 градусов при ветре 6-11 м/с.

Анна Гречко