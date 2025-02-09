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В небе над Кубанью уничтожили 4 беспилотника

Ночью 9 февраля в небе над Краснодарским краем дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 4 беспилотных летательных аппарата, еще один БПЛА уничтожен в небе над Крымом. Об этом сообщает Минобороны России.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как уточняет оборонное ведомство, всего минувшей ночью дежурные средствами ПВО перехватили и уничтожили 35 украинских БПЛА. В том числе 18 беспилотников – над Курской областью; четыре – над территорией Орловской области; по три – над Воронежской и Ростовской областями и по одному – над территориями Брянской и Тульской областей.

Около 7.00 еще один БПЛА был уничтожен над территорией Ленинградской области.

Андрей Николаев

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