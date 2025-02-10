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Коммерсантъ FM
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Цены на вторичную недвижимость на крупнейших региональных рынках России

Локация Средняя номинальная стоимость предложения (тыс. руб./кв. м) Динамика (%)
Январь 2024 Декабрь 2024 Январь 2025 За месяц За год
Москва 338,9 347,2 348,2 0,30% 2,70%
Санкт-Петербург 220,3 228 228,3 0,10% 3,60%
Казань 174,4 192,9 194,9 1,00% 11,80%
Нижний Новгород 143,9 159,8 162,5 1,70% 12,90%
Краснодар 131,4 142,6 141,9 -0,50% 8,00%
Екатеринбург 129,1 139,2 141 1,30% 9,20%
Ростов-на-Дону 129 139,9 139,7 -0,10% 8,30%
Новосибирск 124,6 133,8 134,6 0,60% 8,00%
Красноярск 118,9 127,8 130,2 1,90% 9,50%
Самара 122,9 126,3 128,4 1,70% 4,50%
Уфа 119,5 127,7 128,2 0,40% 7,30%
Омск 108,6 113 113,6 0,50% 4,60%
Пермь 104 111 111,8 0,70% 7,50%
Воронеж 100,2 108,6 109,7 1,00% 9,50%
Челябинск 100,9 106,1 107,6 1,40% 6,60%
Волгоград 100,2 104,8 106,2 1,30% 6,00%
Московская область 164,9 164,4 165 0,40% 0,10%
Ленинградская область 130,2 124,5 124,1 -0,30% -4,70%

Источник: данные «ЦИАН.Аналитики».

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