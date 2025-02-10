Цены на вторичную недвижимость на крупнейших региональных рынках России

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|Локация
|Средняя номинальная стоимость предложения (тыс. руб./кв. м)
|Динамика (%)
|Январь 2024
|Декабрь 2024
|Январь 2025
|За месяц
|За год
|Москва
|338,9
|347,2
|348,2
|0,30%
|2,70%
|Санкт-Петербург
|220,3
|228
|228,3
|0,10%
|3,60%
|Казань
|174,4
|192,9
|194,9
|1,00%
|11,80%
|Нижний Новгород
|143,9
|159,8
|162,5
|1,70%
|12,90%
|Краснодар
|131,4
|142,6
|141,9
|-0,50%
|8,00%
|Екатеринбург
|129,1
|139,2
|141
|1,30%
|9,20%
|Ростов-на-Дону
|129
|139,9
|139,7
|-0,10%
|8,30%
|Новосибирск
|124,6
|133,8
|134,6
|0,60%
|8,00%
|Красноярск
|118,9
|127,8
|130,2
|1,90%
|9,50%
|Самара
|122,9
|126,3
|128,4
|1,70%
|4,50%
|Уфа
|119,5
|127,7
|128,2
|0,40%
|7,30%
|Омск
|108,6
|113
|113,6
|0,50%
|4,60%
|Пермь
|104
|111
|111,8
|0,70%
|7,50%
|Воронеж
|100,2
|108,6
|109,7
|1,00%
|9,50%
|Челябинск
|100,9
|106,1
|107,6
|1,40%
|6,60%
|Волгоград
|100,2
|104,8
|106,2
|1,30%
|6,00%
|Московская область
|164,9
|164,4
|165
|0,40%
|0,10%
|Ленинградская область
|130,2
|124,5
|124,1
|-0,30%
|-4,70%