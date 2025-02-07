На Кубани проложили более 30 км вала для защиты от выбросов мазута

На пляжах Анапы и Темрюкского района уже проложили более 30 км вала, половину из которого накрыли сетями. Как пояснили в правительстве РФ, вал помогает защитить побережье от загрязнений нефтепродуктами в результате возможных выбросов из акватории, в том числе во время непогоды, которую прогнозируют синоптики на ближайшие дни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство РФ Фото: Правительство РФ

Об этом стало известно во время заседания правкомиссии, которое провел вице-премьер Виталий Савельев. На мероприятии сообщили, что рабочие демонтировали 10% внешних и внутренних конструкций кормовой части танкера «Волгонефть-239». Работы должны завершить до 31 марта.

На заседании Виталий Савельев отметил, что все намеченные и утвержденные планы реализуют в полном объеме. «Мы продолжаем оценивать варианты подъема затонувших фрагментов "Волгонефти-239" и танкера "Волгонефть-212" с учетом оценки всех необходимых требований экологической безопасности. В феврале определимся с решением по этому вопросу»,— отметил вице-премьер.

Данные регулярных замеров проб воздуха, питьевой воды, биоресурсов остаются в норме, подчеркнули в правительстве РФ.

Татьяна Ручкина