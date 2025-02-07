В Краснодаре на 10 суток арестовали девушку за езду топлес

Ленинский районный суд Краснодара арестовал на десять суток 28-летнюю местную жительницу, демонстрирующую обнаженную грудь, высунувшись из люка автомобиля. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

Инцидент произошел вечером 4 февраля на одной из центральных улиц города. В соцсетях появился видеоролик, на котором видно, что девушка, высунувшись из люка автомобиля Mercedes, сняла топик. Водитель другого автомобиля, заснявший происходящее, отметил, что температура воздуха составляла +3 градуса.

Правоохранители установили личности водителя и пассажирки. Суд признал девушку виновной в мелком хулиганстве за демонстрацию явного неуважения к обществу (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ). На заседании нарушительница признала вину и пообещала не повторять подобных действий.

Анна Гречко