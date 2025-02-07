В Крыму сотрудника суда подозревают в попытке похитить деньги у участника спора

В отношении администратора Белогорского районного суда Крыма возбуждено уголовное дело и предъявлено обвинение в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба крымского следкома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

Сотрудники управления по расследованию особо важных дел установили, что администратор суда узнал об имущественном споре двух граждан и решил обмануть и похитить у одного из них 5 млн руб. При встрече в торговом центре Белогорска он сообщил мужчине, что знакомые правоохранители согласны в отношении его неприятеля возбудить уголовное дело за взятку и после заключить под стражу. При этом администратор планировал присвоить деньги.

Сотрудник суда 3 февраля получил в салоне автомобиля 1 млн руб. После его задержали оперативные сотрудники УФСБ России по Крыму и Севастополю.

Верховный суд Крыма распространил в Telegram-каналах обращение о том, что следователи не выдают гражданские дела Белогорского районного суда, а следовательно, копии судебных актов населению. В крымском следкоме пояснили, что мера связана с тем, что администратор Белогорского райсуда получал деньги в служебном автомобиле, где и находились гражданские дела. Поэтому автомобиль вместе с содержимым был изъят как объект, в котором совершалось преступление.

Следствие устанавливает другие возможные противоправные действия работника суда. Следователь ходатайствует о заключении обвиняемого под стражу. Пока суд запретил фигуранту определенные действия.

Татьяна Ручкина