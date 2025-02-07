Жители Кубани массово пожаловались на сбой в работе оператора связи

По данным «сбой.рф», в Краснодарском крае зафиксированы массовые жалобы на работу оператора МТС. Как уточнили «Ъ-Кубань» в пресс-службе компании, у части абонентов Краснодара могут быть ограничения в работе домашнего интернета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

«Специалисты уже разбираются в ситуации, и скоро все будет в порядке»,— отметили в МТС.

На жителей Краснодарского края приходится 38% от всех жалоб в России, говорится на сайте сервиса для отслеживания сбоев. На втором месте по количеству жалоб Москва — 24% жалоб, на третьем — Ростовская область — 12%.

Татьяна Ручкина