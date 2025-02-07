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В станице Васюринской утвердили охранные зоны для трех памятников

В станице Васюринской Динского района установили зоны охраны для трех объектов культурного наследия регионального значения. В число охраняемых памятников вошли дом войскового старшины А. Монашенко, здание бывшей ремесленной школы и особняк на ул. Луначарского, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Памятники архитектуры расположены в исторической части станицы Васюринской. В 2023 году здания включили в реестр объектов культурного наследия, а теперь утвердили зоны охраны. Как отметил вице-губернатор региона Роман Лузинов, внесение сведений в Единый государственный реестр недвижимости и градостроительные документы обеспечит сохранение данных объектов.

Решение обусловлено историко-архивными изысканиями, натурными исследованиями и анализом окружающей застройки. По их результатам определили территории, требующие особого градостроительного регулирования.

Дом Монашенко украшен художественно-декоративным оформлением фасадов в стиле эклектики. Сейчас в здании размещаются торгово-офисные помещения. Школа, построенная в начале XX века, служила образцом каменной административной архитектуры.

В 1919 году в учреждении обучали кузнечному, слесарному, шорному, столярному, шапочно-портняжному и сапожному ремеслу. Сегодня строение используется в административных целях. Особняк, выполненный в стиле эклектики со сдержанным декором, занимает ателье.

Нурий Бзасежев

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