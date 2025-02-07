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Большинство жителей Краснодара готовы купить китайскую машину

Большинство краснодарцев рассматривают возможность покупки китайского автомобиля, выяснили Группа «Ренессанс Страхование» и сервис «Автокод» по итогам опроса 1,4 тыс. автовладельцев из крупных городов России, включая Краснодар. Исследование имеется в распоряжении «Ъ-Кубань».

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Среди жителей города 63% готовы приобрести автомобиль китайского производства, тогда как 14% исключают такую возможность. Еще 13% заявили, что рассмотрели бы такую покупку только при отсутствии альтернативы в виде доступных европейских или японских подержанных автомобилей, а 10% намерены тщательно взвесить все факторы перед принятием решения.

Снижение ассортимента автомобилей на российском рынке стало причиной выбора китайского автопрома для 35% респондентов, еще 12% рассматривают такие машины наравне с другими производителями. Среди преимуществ китайских марок отмечают доступное обслуживание (44%), широкий модельный ряд (33%), наличие запчастей (21%) и возможность качественного ремонта (15%). В то же время 15% не видят у китайских автомобилей явных достоинств.

По данным «Ренессанс Страхования», доля китайских автомобилей в сегменте машин, застрахованных по каско, достигла 46%. Как отметил вице-президент компании Сергей Демидов, еще один-два года назад китайские марки доминировали лишь в сегменте новых автомобилей, теперь они закрепляются и на вторичном рынке. При этом среди иномарок именно у китайского автопрома наименьшие проблемы с поставками запчастей.

Среди скептически настроенных участников опроса 41% считают кузов китайских автомобилей подверженным коррозии, 29% отмечают сложный интерфейс приборной панели, 24% критикуют качество электроники, 18% — подвеску, не адаптированную к российским дорогам. Еще 16% указывают на недостатки запчастей, а 6% — на низкое качество лакокрасочного покрытия.

Вячеслав Рыжков

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