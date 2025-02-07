В Новороссийске нашли пропавшего два дня назад школьника

В Новороссийске завершили поиски 11-летнего ребенка, пропавшего 5 февраля в селе Борисовка. Сейчас его передали родителям, сообщили «Ъ-Кубань» в ГУ МВД России по краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Ребенок ушел из дома около 19:00 и не выходил на связь в течение двух суток. В поисках школьника участвовали сотрудники полиции и добровольцы, которые распространяли ориентировки по городу. У школьника был с собой мобильный телефон без доступа к интернету, что осложняло ситуацию.

«В настоящее время с несовершеннолетним и его законными представителями работают правоохранители»,— отметили правоохранители. Специалисты выясняют причины ухода мальчика из дома.

Анна Гречко