В промзоне Новороссийска проведут взрывные работы
В Новороссийске 7 февраля запланированы взрывные работы на территории карьера цементного завода «Пролетарий», расположенного на Сухумском шоссе. Мероприятия согласовали с предприятием «Новоросцемент», сообщает пресс-служба администрации города.
Фото: пресс-служба администрации Новороссийска
Работы будут проводиться с 13:00 до 17:00. Власти Новороссийска уточнили, что подобные операции осуществляются регулярно на пяти цементных заводах муниципалитета. Взрывы устраивают для измельчения горных пород, очистки силосов от затвердевшего цемента и демонтажа устаревших промышленных сооружений.
В мэрии также заверили, что акустические эффекты от взрывных работ безопасны для населения. Жителям, находящимся вблизи места проведения мероприятий, рекомендуют соблюдать дистанцию и меры предосторожности.