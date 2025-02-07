В промзоне Новороссийска проведут взрывные работы

В Новороссийске 7 февраля запланированы взрывные работы на территории карьера цементного завода «Пролетарий», расположенного на Сухумском шоссе. Мероприятия согласовали с предприятием «Новоросцемент», сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Работы будут проводиться с 13:00 до 17:00. Власти Новороссийска уточнили, что подобные операции осуществляются регулярно на пяти цементных заводах муниципалитета. Взрывы устраивают для измельчения горных пород, очистки силосов от затвердевшего цемента и демонтажа устаревших промышленных сооружений.

В мэрии также заверили, что акустические эффекты от взрывных работ безопасны для населения. Жителям, находящимся вблизи места проведения мероприятий, рекомендуют соблюдать дистанцию и меры предосторожности.

Анна Гречко