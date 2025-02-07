В Ростовской области грузовик сбил двух человек

Вечером, 6 февраля, в Аксайском районе на 1038 км трассы М-4 «Дон» произошел наезд грузовым автомобилем DAF на двух человек. Об этом сообщает пресс-служба МБУ АР УПЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В результате происшествия пострадали 36-летний мужчина и 21-летняя девушка. По предварительным данным, мужчина получил травмы средней степени тяжести, а девушка находится в тяжелом состоянии. Оба пострадавших госпитализированы в больницу Новочеркасска.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Ева Китаева