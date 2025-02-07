Уральца будут судить за контрабанду полудрагоценных минералов из Таиланда

Ленинский районный суд Екатеринбурга рассмотрит уголовное дело жителя Свердловской области, обвиняемого в контрабанде полудрагоценных минералов из Таиланда на сумму свыше 2,9 млн руб., сообщили в прокуратуре региона.

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Он обвиняется по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов, в крупном размере). Следствие установило, что 56-летний индивидуальный предприниматель занимался продажей ювелирных вставок. В период с ноября по декабрь 2023 года он отправил почтой полудрагоценные природные минералы из Таиланда под видом товаров для личного пользования, избегая декларирования и уплаты таможенных платежей при том, что их общая стоимость превышала нормы беспошлинного ввоза. В числе контрабандных камней были зеленый берилл (422 штуки), циркон (440 штук), опал огненный (280 штук) и апатит (25 штук).

Для получения посылок обвиняемый привлек знакомого, который был не в курсе незаконности действий и был задержан при получении отправления.

Напомним, в Уральском таможенном управлении (УТУ) в 2024 году возбудили 100 уголовных дел, 70% из них — о контрабанде, также выявили 137 случаев незаконного провоза товаров.

Ирина Пичурина