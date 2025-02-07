На пляжах Анапы утром 7 февраля выявили повторные выбросы мазута
Утром 7 февраля на побережье Анапы обнаружили новые выбросы мелкой фракции мазута. Специалисты муниципалитетов Краснодарского края во время мониторинга выявили локальные загрязнения нефтепродуктами прибрежной зоны, сообщает оперштаб Кубани.
Фото: Оперативный штаб Краснодарского края
Наличие нефтепродуктов на береговой линии подтвердили представители Краснодара, Выселковского, Калининского и Лабинского районов. Установленные защитные сооружения предотвратили распространение загрязнений на основную территорию пляжей — все фракции мазута остались у кромки воды.
Муниципальные службы уже приступили к очистке территории от повторных выбросов.
Крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» произошло 15 декабря 2024 года. По информации судовладельца, «Волгонефть-239» переломился по миделю в районе третьего-четвертого танков (отсеки хранения топлива), после чего затонул. В конце января специалисты приступили к демонтажу кормовой части танкера. Предполагается, что работы будут завершены до 31 марта.