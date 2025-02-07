На пляжах Анапы утром 7 февраля выявили повторные выбросы мазута

Утром 7 февраля на побережье Анапы обнаружили новые выбросы мелкой фракции мазута. Специалисты муниципалитетов Краснодарского края во время мониторинга выявили локальные загрязнения нефтепродуктами прибрежной зоны, сообщает оперштаб Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Наличие нефтепродуктов на береговой линии подтвердили представители Краснодара, Выселковского, Калининского и Лабинского районов. Установленные защитные сооружения предотвратили распространение загрязнений на основную территорию пляжей — все фракции мазута остались у кромки воды.

Муниципальные службы уже приступили к очистке территории от повторных выбросов.

Крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» произошло 15 декабря 2024 года. По информации судовладельца, «Волгонефть-239» переломился по миделю в районе третьего-четвертого танков (отсеки хранения топлива), после чего затонул. В конце января специалисты приступили к демонтажу кормовой части танкера. Предполагается, что работы будут завершены до 31 марта.

Нурий Бзасежев