В Оренбуржье финансовой организации не удалось оспорить назначенное УФАС наказание

В Оренбургской области арбитражный суд признал законным постановление УФАС о нарушении ООО МКК «Дай-Фай» закона о рекламе. Об этом сегодня сообщили в региональном управлении антимонопольного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Ранее комиссия УФАС установила, что в рекламных объявлениях о выдаче займов, распространяемых финансовой организацией, отсутствовало наименование лица, оказывающего рекламируемые услуги, и указание на организационно-правовую форму финансовой организации.

За нарушение требований статьи 28 закона «О рекламе» «Дай-Фай» был привлечен к административной ответственности. Арбитражный суд подтвердил, что постановление вынесено в полном соответствии с законодательством и отказал организации в удовлетворении требований.

Алексей Алексеев