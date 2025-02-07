В Сызрани экс-начальника РЭО ОГИБДД незаконно трудоустроили в «Фуд-Сервис»

В Сызрани прокуратура уличила АО «Фуд-Сервис» в нарушении законодательства о противодействии коррупции. Об этом сегодня сообщили в региональном надзорном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

В ходе проверки было установлено, что общество приняло на должность заместителя директора бывшего начальника РЭО ОГИБДД МУ МВД России Сызранское. При этом «Фуд-Сервис» не уведомил работодателя по последнему месту службы о заключении трудового договора с бывшим государственным служащим.

По итогам проверки прокурор возбудил в отношении организации и ее директора дело по ст. 19.29 КоАП РФ «Незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего».

В итоге суд оштрафовал компанию и ее руководителя на 70 тыс. руб.

Алексей Алексеев