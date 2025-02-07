Жителя Кубани будут судить за нападение на полицейских

Новокубанский следственный отдел СК России завершил расследование уголовного дела в отношении 30-летнего местного жителя, обвиняемого в оскорблении представителей власти (ст. 319 УК РФ) и применении насилия к ним (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Материалы дела передали в суд, сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, 20 ноября 2024 года около Дома культуры в хуторе Садовом нетрезвый мужчина оскорбил участкового уполномоченного полиции. Прибывшие на место сотрудники ДПС не позволили ему сесть за руль. В ответ на законные требования правоохранителей обвиняемый продолжил оскорбления и применил физическую силу к одному из полицейских.

Во время следствия фигурант признал вину. На время разбирательств суд заключил его под стражу, которая действует до сих пор.

Собранные доказательства легли в основу обвинительного заключения.

Анна Гречко