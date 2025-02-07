Три человека погибли при обстрелах Белгородской области за сутки

За минувшие сутки вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли семь муниципалитетов Белгородской области с помощью 37 беспилотников и 38 боеприпасов. Повреждены частный дом и пять автомобилей. Погибли три человека. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

В Белгородском районе под удар ВСУ с помощью семи беспилотников попали поселки Малиновка и Октябрьский, села Красное, Крутой Лог и Ясные Зори. Повреждены частный дом и надворная постройка.

В Борисовском районе с помощью четырех боеприпасов и одного БПЛА атаковали села Богун-Городок и Цаповка. Поврежден легковой автомобиль.

В Валуйском округе села Долгое, Логачевка и хутор Дубровки обстреляли с помощью четырех беспилотников. В закрытом селе Логачевка в результате сброса взрывного устройства на легковой автомобиль погибли три человека. Их транспортное средство повреждено.

В Волоконовском районе под удар ВСУ с помощью пяти боеприпасов и четырех беспилотников попали села Борисовка, Коновалово, Новое и хутор Старый. Повреждены два автомобиля, газопровод, храм Благовещения Пресвятой Богородицы и Святого Архангела Михаила.

В Грайворонском округе с помощью 25 снарядов и трех БПЛА атаковали поселок Горьковский, села Дроновка, Казачья Лисица, Козинка, Мощеное и Сподарюшино. В Мощеном поврежден автомобиль.

В Краснояружском районе поселок Прилесье, села Графовка, Колотиловка и Теребрено обстреляли с помощью трех боеприпасов и трех беспилотников. Поврежден инфраструктурный объект связи.

В Шебекинском округе села Вознесеновка и Муром атаковали с помощью 15 беспилотников, все их которых сбили. Без последствий.

Сутками ранее ВСУ обстреляли восемь муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 22 боеприпасов и 23 БПЛА. В результате пострадал один человек, разрушения получили два частных дома и два автомобиля.

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Анастасия Колпачева