Погрузка на железной дороге в Тюменской области выросла на 7,6% в январе

В январе 2025 года погрузка на сети ОАО «РЖД» в Тюменской области составила 942,8 тыс. тонн, что на 7,6% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги (СвЖД).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В том числе по железной дороге в регионе отправлено:

нефти и нефтепродуктов — 713,8 тыс. тонн (+12,2% к январю 2024 года),

кокса — 28,9 тыс. тонн (+4,1%),

зерна — 27,5 тыс. тонн (рост в 3,5 раза).

При этом на 2,7% снилизилась погрузка химикатов и соды (до 43,6 тыс. тонн) и на 53,6% — строительных грузов (7,5 тыс. тонн). В целом на Свердловской железной дороге погрузка в январе составила 10,2 млн тонн.

Анастасия Таначева