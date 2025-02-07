В Чувашии в сбыте наркотиков обвиняют предпринимателя из Татарстана

В Чувашской Республике предпринимателя из Татарстана обвиняют в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Информация об этом опубликована в Telegram-канале МВД по Чувашии.

Сотрудники МВД республики получили информацию о его причастности к незаконной деятельности и установили, что мужчина перевозил партию метадона для продажи в других регионах.

В октябре 2023 года предприниматель забрал наркотики из тайника-закладки в Московской области. Во время поездки на трассе М-12 в Ибресинском округе Чувашии автомобиль «Пежо» с братом фигуранта за рулем был остановлен полицией. В ходе проверки у пассажира обнаружили сверток с 500 граммами метадона.

Дело расследуется следственной частью Следственного управления МВД по Чувашии. Подозреваемый отрицает вину, утверждая, что приобрел наркотики для личного потребления и не ставил в известность брата о цели поездки. Ранее он был судим за наркопреступления и состоял на учете у наркологов.

Уголовное дело будет рассмотрено Ибресинским районным судом Чувашии, где предпринимателю грозит срок вплоть до пожизненного лишения свободы.

Влас Северин