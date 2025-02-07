Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Чувашии в сбыте наркотиков обвиняют предпринимателя из Татарстана

В Чувашской Республике предпринимателя из Татарстана обвиняют в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Информация об этом опубликована в Telegram-канале МВД по Чувашии.

Сотрудники МВД республики получили информацию о его причастности к незаконной деятельности и установили, что мужчина перевозил партию метадона для продажи в других регионах.

В октябре 2023 года предприниматель забрал наркотики из тайника-закладки в Московской области. Во время поездки на трассе М-12 в Ибресинском округе Чувашии автомобиль «Пежо» с братом фигуранта за рулем был остановлен полицией. В ходе проверки у пассажира обнаружили сверток с 500 граммами метадона.

Дело расследуется следственной частью Следственного управления МВД по Чувашии. Подозреваемый отрицает вину, утверждая, что приобрел наркотики для личного потребления и не ставил в известность брата о цели поездки. Ранее он был судим за наркопреступления и состоял на учете у наркологов.

Уголовное дело будет рассмотрено Ибресинским районным судом Чувашии, где предпринимателю грозит срок вплоть до пожизненного лишения свободы.

Влас Северин

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...