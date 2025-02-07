В Новороссийске на три дня ввели временный график подачи воды

В Новороссийске ввели временный график подачи воды в связи с реконструкцией воздушной электролинии насосной станции в станице Троицкой. Новый режим снабжения ресурсом будет действовать три дня — 7, 10 и 11 февраля, сообщает пресс-служба ГУП КК «Кубаньводкомплекс» РЭУ «Троицкий групповой водопровод».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pxhere.com Фото: pxhere.com

Водоснабжение города сократят на 17%. Вода будет поступать в дома утром с 5:00 до 9:00 и вечером с 17:00 до 21:00. В дневное время с 8:00 до 17:00 подачу ресурса ограничат.

Жители могут оставить заявку на подвоз воды по телефонам аварийно-диспетчерской службы: 8 (8617) 30-98-61, 8 (8617) 30-98-60.

По завершении ремонтных работ водоснабжение вернется в штатный режим.

Утром 6 февраля стало известно, что жители 14 улиц Новороссийска остались без воды из-за аварии. Специалисты планировали завершить ремонтные работы к 17:00.

Нурий Бзасежев