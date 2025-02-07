В Оренбуржье администрацию обязали произвести капремонт общественной бани

Суд обязал администрацию Плешановского сельсовета привести здание общественной бани в надлежащее состояние, провести капитальный ремонт. Об этом сообщает прокуратура Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

По данным ведомства, администрация является собственником здания. Однако меры к надлежащему содержанию здания не предпринимает, несмотря на значительный спрос населения на услуги общественной бани. Капремонт проводился более 10 лет назад.

Согласно заключениям специалистов, участвующих в проверке, «помещение общественной бани не соответствует требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства». Прокуратура внесла в администрацию представление, но к ремонту бани так никто не приступал. После этого прокуратура обратилась в суд.

Руфия Кутляева