В Воронеже и еще двух городах задержали четырех женщин, готовивших теракты

ФСБ задержала в Воронеже, Ростове-на-Дону и Севастополе четырех женщин, которые были завербованы украинскими спецслужбами. Они готовились совершить теракты в отношении высокопоставленных офицеров Минобороны РФ и объектов топливно-энергетического комплекса. Об этом сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Следственные подразделения ФСБ возбудили в отношении женщин уголовные дела по признакам преступлений террористической направленности, санкции статей предполагают до 30 лет лишения свободы. Фигурантки дали признательные показания.

По версии следствия, задержанные прошли на Украине обучение по обращению со стрелковым оружием, минно-взрывному делу, управлению БПЛА, а также — методам выявления наружного наблюдения. Во время обысков дома у женщин обнаружили «значительное количество» взрывчатых веществ, химических прекурсоров для синтезирования взрывчатки, электродетонаторы, инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, средства связи и коммуникации с кураторами.

ФСБ устанавливает лиц, которые помогали фигуранткам в осуществлении противоправной деятельности.

В конце прошлого года украинца, зарегистрированного в Курской области, осудили за теракт и госизмену. Он получил 22 года лишения свободы за взрыв у приемной политической партии и поджог в филиале благотворительной организации.

Алина Морозова