Завершен монтаж первого пролета нового моста через Каму

В Перми завершен монтаж первого пролета в русловой части мостового перехода через Каму. Об этом сообщает пресс-служба Свердловской железной дороги (СвЖД). Металлическая конструкция длиной 77 м установлена на первых двух опорах. Всего в русловой части смонтированы уже 4 из 13 опор, на эстакадных подходах на правом берегу готовы 20 опор из 21, на левом — 16 из 30.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СвЖД Фото: Пресс-служба СвЖД

По данным пресс-службы, ведется строительство железнодорожных путей. Для этого на правобережье возведен мост через реку Гайву, а на станции Кабельная модернизируется контактная сеть. «Строители завершили покраску и антикоррозийную обработку нового моста, смонтировали консоли служебных проходов»,— пояснили в СвЖД. На левом берегу специалисты укрепляют грунт и устанавливают опоры будущей контактной сети.

Проект строительства Северного железнодорожного обхода Перми — один из наиболее масштабных проектов, реализуемых ОАО «РЖД». Проект предусматривает строительство однопутной железной дороги с мостом через Каму между станциями Левшино и Кабельная (параллельно действующему железнодорожному мосту на КамГЭС). Ввод Северного железнодорожного обхода в эксплуатацию позволит организовать пассажирское движение, а также пропуск грузовых поездов Углеуральского и Чусовского направлений в обход плотины Камской ГЭС. Общая длина мостового перехода с эстакадными подходами составит 2,8 км.