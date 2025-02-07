Электропотребление в Татарстане в январе с учетом погодной аномалии выросло на 6,2% по сравнению с январем 2024 года. Об этом «Татар-Информу» сообщил директор Регионального диспетчерского управления энергосистемы республики Андрей Большаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В январе потребление электроэнергии в Татарстане увеличилось на 6,2%

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ В январе потребление электроэнергии в Татарстане увеличилось на 6,2%

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Андрей Большаков отметил, что потребление электроэнергии в республике в январе 2025 года превысило 3,31 млрд кВт*часов, это на 2,1% выше, чем за аналогичный период 2024 года.

Однако средняя температура воздуха в январе составила 4,7 градусов ниже нуля, что на 8,7 градусов выше, чем в январе 2024 года. С учетом приведения к единым температурным условиям рост потребления электричества составил около 6,2%. Рост, как и раньше, определяется разгоном в промышленном секторе региона.

По данным, приведенным господином Большаковым, в январе больше всего энергопотребление возросло на предприятиях автопрома, нефтепереработки, нефтехимии, а также в производстве электрооборудования. Снижение же в потреблении электричества зафиксировано в нефтедобыче, нефтетранспорте и производстве шин.

Артём Дергунов