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В Оренбуржье раскрыто мошенничество с продажей тюльпанов на полмиллиона рублей

В Оренбургской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ) в отношении 34-летней жительницы Армавира Краснодарского края. По версии следствия, от действий обвиняемой пострадала жительница региона. Об этом сообщает прокуратура.

Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ

Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ

Силовики установили, что в ноябре 2024 года фигурант уголовного дела опубликовала на торговой интернет-площадке объявление о продаже луковиц тюльпанов. Предложением заинтересовалась покупательница из Оренбургской области.

Потерпевшая перевела продавцу более 500 тыс. руб. за товар. Обвиняемая получила деньги, сняла объявление с публикации и больше не отвечала на звонки потерпевшей.

В связи с этим жительница Оренбуржья обратилась в правоохранительные органы. Они установили личность и местонахождение предполагаемой преступницы.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Материалы переданы в Оренбургский районный суд. Обвиняемой грозит до шести лет лишения свободы.

Георгий Портнов

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