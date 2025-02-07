В анапском заповеднике «Утриш» не нашли мазутных пятен

В анапском заповеднике «Утриш» не выявили мазутных загрязнений после проверки береговой линии. Об этом сообщают «Ведомости-Юг» со ссылкой на депутата Госдумы от Кубани Дмитрия Гусева.

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Инспекцию провели специалисты Минприроды РФ по запросу волонтеров. По словам Дмитрия Гусева, следов загрязнения в акватории и на побережье не обнаружили.

Заповедник «Утриш» охватывает 9,9 тыс. га суши и лесных территорий, а также 1,4 тыс. га морской акватории.

Крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» произошло 15 декабря 2024 года. По информации судовладельца, «Волгонефть-239» переломился по миделю в районе третьего-четвертого танков (отсеки хранения топлива), после чего затонул. В конце января специалисты приступили к демонтажу кормовой части танкера. Предполагается, что работы будут завершены до 31 марта.

Нурий Бзасежев