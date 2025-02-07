Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В анапском заповеднике «Утриш» не нашли мазутных пятен

В анапском заповеднике «Утриш» не выявили мазутных загрязнений после проверки береговой линии. Об этом сообщают «Ведомости-Юг» со ссылкой на депутата Госдумы от Кубани Дмитрия Гусева.

Инспекцию провели специалисты Минприроды РФ по запросу волонтеров. По словам Дмитрия Гусева, следов загрязнения в акватории и на побережье не обнаружили.

Заповедник «Утриш» охватывает 9,9 тыс. га суши и лесных территорий, а также 1,4 тыс. га морской акватории.

Крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» произошло 15 декабря 2024 года. По информации судовладельца, «Волгонефть-239» переломился по миделю в районе третьего-четвертого танков (отсеки хранения топлива), после чего затонул. В конце января специалисты приступили к демонтажу кормовой части танкера. Предполагается, что работы будут завершены до 31 марта.

Нурий Бзасежев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...