Пермский застройщик участвовал в торгах на право КРТ в Челябинске

Крупный пермский застройщик ПЗСП принял участие в торгах на право комплексного развития территории в Челябинске. Согласно электронной документации на сайте torgi.gov.ru, аукцион проводила администрация Челябинска. Его итоги подвели сегодня, 6 февраля. Застройщики боролись за право КРТ в центральном районе Челябинска, в границах улиц Татищева, Медовой, Тенистой, Северной, на землях общей площадью 21,56 га. Территория находится в районе Карпового пруда. Всего в аукционе участвовали 11 компаний, среди них структура ПЗСП — ООО «СЗ ПЗСП — Камская долина». Победителем торгов признали местного игрока ООО СЗ «Территория Будущего» с ценовым предложением 165,3 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как сообщает «Ъ — Южный Урал», инвестор возведет в указанной локации многоквартирные жилые дома (около 266 тыс. кв. м) с коммерческими помещениями на первых этажах, детский сад на 553 места и школу на 1288 мест, а также объекты коммунальной и транспортной инфраструктуры. Необходимо благоустроить территорию, организовать пешеходные дорожки, стоянки, детские площадки и прочее. Во время работ компания должна принимать во внимание проект продления улицы Братьев Кашириных от улицы Академика Королева до улицы Лыжных Батальонов. Завершить проект КРТ необходимо в течение десяти лет.

В ПЗСП отметили, что компании интересен сам институт КРТ, который сейчас активно развивается. «У нас есть список приоритетных регионов, в которых мы рассматриваем земельные активы, изучаем конкурентную среду и рынки,— пояснил гендиректор ПЗСП Евгений Демкин.— Челябинск является одним из таких регионов, поэтому мы решили принять участие в торгах». По словам господина Демкина, в группе видят свои перспективы в расширении географии присутствия. ПЗСП намерен рассматривать предложения и «интересные» участки в других регионах для пополнения активов.