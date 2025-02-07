На выходных в Свердловской области ожидается оттепель

На территории Свердловской области в течение выходных прогнозируется оттепель, однако с понедельника в регионе температура вновь начнет понижаться, сообщил telegram-канал «Погода в Екатеринбурге».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Ночью пятницы через регион прошел объединенный антициклон из Западной Сибири и Зарубежной Европы, что вызовет безветренную погоду, которое постепенно сменится ветром западного направления, облачность начнет отступать, температура днем составит -2°..-7°. В выходные ожидаются слабые оттепели из-за теплого воздуха с северо-запада, который поступит на Средний и Северный Урал. Наиболее вероятны оттепели в воскресенье, особенно в северных и восточных районах области.

В Екатеринбурге 7 февраля днем температура будет находиться на отметках -3°..-5°, переменная облачность, без существенных осадков, ветер юго-восточный с переходом на западный, 0-5 м/с. В субботу ночью она опустится до -13°, днем до -4°, в воскресенье — ночью -10°, днем 0°.

Следующая неделя начнется с похолодания: 10 февраля температура снизится до -6°, днем до -1°, на следующий день, во вторник, ночью будет -7°, днем -4°, в среду — ночью -10°, днем -6°, в четверг — ночью -10°, днем -7°.

Напомним, смог накроет Свердловскую область с 6 по 10 февраля: в эти дни ожидается переменная облачность, без существенных осадков, местами туман и изморозь.

Ирина Пичурина