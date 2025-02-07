В прикамском поселке произошло двойное убийство

В поселке Северный Коммунар Сивинского округа совершено двойное убийство, сообщает СК. В одной из квартир обнаружены тела 87-летней женщины и ее 53-летнего сына с признаками насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).

По данным пермских СМИ, главным подозреваемым является 35-летний ранее судимым за изнасилование Рустам Алтыев. Вероятным мотивом преступления стала ссора с дочерью убитого в минувшие выходные, после чего она ушла от предполагаемого преступника, в тот из мести расправился с ее родственниками и отправился искать в Пермь.