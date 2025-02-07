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Штат Минэкономики Татарстана планируют сократить на одного человека

В Министерстве экономики Татарстана планируют сократить одну должность государственной гражданской службы. Соответствующий документ проходит антикоррупционную экспертизу.

Согласно проекту указа, общее количество должностей государственной гражданской службы в Министерстве экономики Татарстана будет сокращено со 181 до 180. Целью изменений обозначено «совершенствование деятельности Министерства экономики Республики Татарстан».

В пресс-службе Минэкономики «Ъ Волга-Урал» сообщили, что документ находится на стадии рассмотрения руководством и комментарии будут предоставлены после принятия решения.

Анар Зейналов

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