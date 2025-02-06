На курорте внедрена уникальная система Yeti.Coach

Основанная на передовых технологиях искусственного интеллекта и компьютерного зрения, она помогает оценивать технику катания горнолыжников и предоставлять им рекомендации и упражнения для улучшения навыков.

Фото: Пресс-службы Роза Хутор

Система включает в себя установленные вдоль склона камеры высокого разрешения, которые обеспечивают съемку с разных ракурсов, и профессиональные датчики для измерения времени прохождения трассы, аналогичные тем, что используются в соревнованиях FIS. Для автоматического анализа и оценки техники катающихся по видеоматериалам применяются специальные алгоритмы машинного зрения, отслеживающие все движения горнолыжников.

— Проект Yeti.Coach — своеобразная революция в обучении катанию на горных лыжах. Благодаря высокоточному нейросетевому анализу гости курорта могут увидеть свою технику катания со стороны и получить обратную связь с рекомендациями по ее улучшению,— рассказал заместитель генерального директора по маркетингу и продажам горного курорта «Роза Хутор» Рушан Сабиров.

Сервис Yeti.Coach рассчитан на лыжников любого уровня катания — от начального до продвинутого. Чтобы воспользоваться его возможностями, достаточно совершить спуск по трассе «Нагано», добраться до которой можно на подъемниках «Заповедный лес» или «Волчья скала». Установленные на склоне пять Ultra HD камер фиксируют каждое движение лыжника. Персональное видео и рекомендации можно получить введя номер своего ски-пасса на сайте rosa.yeti.coach. Система помогает отслеживать прогресс в катании на протяжении всего сезона, а также дает возможность соревноваться с другими участниками.

— Уникальный сервис Yeti.Coach, который помогает достичь идеальной техники катания, вызвал большой интерес у гостей курорта «Роза Хутор». С начала сезона им воспользовались более 1500 горнолыжников. Обеспечивая качественный отдых, курорт продолжит активно развивать информационные сервисы. Особое внимание уделяется внедрению современных технологий в сфере управления загрузкой трасс и подъемников, что позволяет оптимально спланировать время в горах,— отметил заместитель генерального директора по маркетингу и продажам «Роза Хутор» Рушан Сабиров.

Помимо системы Yeti.Coach новинкой зимнего сезона 2025 стало введение нового тарифа «Приоритет», он дает возможность воспользоваться фаст-треком и проходить на подъемники по выделенному коридору.

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