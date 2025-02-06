«МегаФон» начал миграцию своей аналитической платформы на отечественное программное обеспечение. Базовым партнером мобильного оператора в этом процессе стала группа Arenadata — разработчик на рынке систем управления и обработки данных. Внедрение новой платформы позволит «МегаФону» решать весь комплекс бизнес-задач по развитию корпоративного хранилища данных (КХД) с использованием исключительно российских решений. Arenadata DB обеспечивает сбор, трансформацию и интерпретацию данных, поступающих из более чем сотни источников, в том числе биллинговых систем «МегаФона». Соглашению с группой предшествовал полугодовой этап тестирования ее продуктов.

Взносы уходящего из России бизнеса всего лишь за январь превысили годовой план в 185 раз — с начала 2025 года в казну поступило 55 млрд руб. Прогноз на весь год по этой статье — 295 млн руб. Громких продаж в этом году еще не было, сейчас в основном завершаются сделки, начатые в 2022-2024 годах. Для сравнения: за почти весь 2024-й сборы с иностранного бизнеса превысили изначальный план на год в 74 раза и достигли 156 млрд руб.

Крупная американская технологическая компания Workday сократит более 1,5 тыс. сотрудников на фоне развития искусственного интеллекта. Об этом сообщает газета The Washington Post. Генеральный директор компании Карл Эшенбах заявил, что «спрос на ИИ создает новый драйвер роста» для компании. Сокращения затронут 8,5% сотрудников, им будет выдана компенсация. Кроме того, Workday планирует отказаться от некоторых офисных помещений и предложила персоналу удаленную работу.