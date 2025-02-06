Кубань получит 130 млн рублей на повышение производительности труда

Краснодарский край получит около 130 млн руб. на адресную поддержку предприятий в рамках федерального проекта «Производительность труда» в 2025 году. Средства направят на увеличение выпуска продукции и обучение сотрудников бережливым технологиям, сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Министр экономики Кубани Алексей Юртаев отметил, что регион находится в числе лидеров среди субъектов РФ по реализации федерального проекта «Производительность труда». Краевой центр компетенций полностью выполнил все плановые показатели на 2024 год, оказав поддержку 193 предприятиям.

Господин Юртаев также подчеркнул, что внедрение принципов бережливого производства уже дало результаты на 326 предприятиях Кубани. В 2025 году к проекту планируют присоединить еще 56 компаний.

Специалисты Регионального центра компетенций в течение первых шести месяцев обучают рабочие группы предприятий бережливым технологиям, выявляют проблемные участки производства и предлагают решения для роста производительности. Затем компании разрабатывают план мероприятий на 2,5 года.

По прогнозу министерства экономики региона, за указанный период бережливые технологии охватят не менее 80% производственных процессов.

Нурий Бзасежев