Росгвардия Кубани обезвредила 11 мин времен Великой Отечественной войны
Специалисты Росгвардии Краснодарского края уничтожили 11 советских минометных мин калибра 50 мм времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Фото: Росгвардия Краснодарского края
Боеприпасы обнаружили во время земляных работ возле железнодорожных путей в поселке Газырь, сообщает пресс-служба ведомства. На место происшествия прибыли саперы ОМОН «Шторм-Юг».
Мины вывезли за пределы жилого сектора и уничтожили с соблюдением всех мер безопасности.