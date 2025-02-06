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Росгвардия Кубани обезвредила 11 мин времен Великой Отечественной войны

Специалисты Росгвардии Краснодарского края уничтожили 11 советских минометных мин калибра 50 мм времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Росгвардия Краснодарского края

Фото: Росгвардия Краснодарского края

Боеприпасы обнаружили во время земляных работ возле железнодорожных путей в поселке Газырь, сообщает пресс-служба ведомства. На место происшествия прибыли саперы ОМОН «Шторм-Юг».

Мины вывезли за пределы жилого сектора и уничтожили с соблюдением всех мер безопасности.

Нурий Бзасежев

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