В Ростове пострадали двое детей в ДТП с иномарками

В донской столице пострадали двое детей в ДТП с двумя легковыми машинами. Авария произошла сегодня утром, 6 февраля, около дома №11Б по ул. Думенко. Об этом сообщает Госавтоинспекция по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Гоставотоинспекция по Ростовской области Фото: Гоставотоинспекция по Ростовской области

По предварительным данным, водитель Fiat Doblo выезжал с прилегающей к дому территории и не заметил автомобиль Nissan Almera, который ехал навстречу. В результате иномарки столкнулись друг с другом.

Пассажиры Nissan Almera, два ребенка семи и четырех лет, получили травмы. Их степени тяжести не уточняются в сообщении.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Анна Анисова