В Ростове пострадали двое детей в ДТП с иномарками
В донской столице пострадали двое детей в ДТП с двумя легковыми машинами. Авария произошла сегодня утром, 6 февраля, около дома №11Б по ул. Думенко. Об этом сообщает Госавтоинспекция по Ростовской области.
Фото: Гоставотоинспекция по Ростовской области
По предварительным данным, водитель Fiat Doblo выезжал с прилегающей к дому территории и не заметил автомобиль Nissan Almera, который ехал навстречу. В результате иномарки столкнулись друг с другом.
Пассажиры Nissan Almera, два ребенка семи и четырех лет, получили травмы. Их степени тяжести не уточняются в сообщении.
Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.