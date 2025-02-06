В ребцентрах осталось 112 птиц, пострадавших от разлива мазута

В реабилитационных центрах Витязево и Ставропольского края осталось всего 112 птиц, которые пострадали от мазута на побережье Краснодарского края. Об этом сообщает оперштаб региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Анапы Фото: мэрия Анапы

Ранее птиц из краснодарского «Сафари-парка» перевели для завершения реабилитации в центр села Витязево. Всего с 16 января в него отправили 95 птиц. Сейчас там находится 26 особей.

На реабилитации в ставропольском центре «Пеликан» остаются 86 особей. Всего там лечили 1068 птиц.

Татьяна Ручкина