В ребцентрах осталось 112 птиц, пострадавших от разлива мазута
В реабилитационных центрах Витязево и Ставропольского края осталось всего 112 птиц, которые пострадали от мазута на побережье Краснодарского края. Об этом сообщает оперштаб региона.
Фото: мэрия Анапы
Ранее птиц из краснодарского «Сафари-парка» перевели для завершения реабилитации в центр села Витязево. Всего с 16 января в него отправили 95 птиц. Сейчас там находится 26 особей.
На реабилитации в ставропольском центре «Пеликан» остаются 86 особей. Всего там лечили 1068 птиц.